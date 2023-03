Qi Gang, Ministre chinois des Affaires Étrangères : «Notre pays aura une part active dans la gouvernance mondial » Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2023 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Qi Gang, Ministre des Affaires étrangères de la Chine, a fait, hier mardi, à Beijing, sa première conférence de presse depuis sa nomination. Organisée en marge des sessions des organes suprêmes, législatif et consultatif de la Chine, cette rencontre a permis à Qi Gang, de dévoiler les grandes lignes de la politique extérieure de son pays. De notre envoyé spécial à Beijing (Chine), Oumar NDIAYE Anciennement ambassadeur de la Chine aux États-Unis, Qi Gang a été nommé Ministre des Affaires étrangères de son pays en décembre dernier, juste deux mois après le 20e Congrès du Parti communiste chinois. Catalogué dans la coterie des « loups combattants », ces nouveaux diplomates chinois très en verve et décomplexés quand il s’agit de défendre leur pays sur la scène internationale, Qi Gang a fait sa grande rentrée, hier mardi, lors de la traditionnelle conférence de presse annuelle du Ministre chinois des Affaires étrangères. Pour cette année, le face-à-face s’est tenu dans les deux sessions des organes suprêmes, législatif et consultatif de la Chine, chargées de définir les grandes lignes de la politique de ce pays. Qi Gang a affirmé que la Chine est prête à jouer son rôle sur la scène internationale, qu’elle veut « plus juste, multipolaire et dénouée de tout hégémonisme ». « La Chine va avoir une part importante dans la gouvernance mondiale. Elle va promouvoir une diplomatie de paix, de dialogue, du respect du droit international et du multilatéralisme », assure-t-il. Marqueur des Relations internationales, cette décennie et celle à venir, selon de nombreux spécialistes, la relation sino-américaine était naturellement au cœur de cette conférence de presse et en a constitué le fil conducteur. Le récent « incident » lié aux supposés « ballons espions chinois » sur le ciel américain est considéré par Qi Gang comme « évitable ». « Ce qui s’est passé était imprévisible et même les Américains l’ont reconnu. Ce qui étonne, c’est la façon dont cela a été traité aux États-Unis, alors que c’était accidentel. Ceci démontre l’esprit de confrontation et non de concurrence qui anime les États-Unis dans ses relations avec la Chine ». Selon Qi Gang, les États-Unis sont dans l’endiguement et le confinement dans cette relation. « Si les États-Unis continuent à appuyer sur l’accélérateur, aucun garde-fou ne pourra empêcher le dérapage. La confrontation sera alors inévitable avec des conséquences désastreuses sur l’humanité », a-t-il prévenu. Il n’a pas manqué de souligner que la question de Taïwan, qui constitue le point de friction majeure entre ces deux pays, est une affaire de politique intérieure chinoise, en brandissant la Constitution de son pays. « Piège de la dette » Au-delà de l’Amérique, la Chine développe aussi des relations avec les autres parties du monde comme ses voisins de l’Asie, la Russie, l’Europe, l’Afrique, entre autres. Ces relations avec la Russie, dans un moment de crise de l’Ukraine, sont ainsi scrutées de toutes parts. Qi Gang s’est demandé pourquoi son pays n’aurait pas de bonnes relations avec la Russie, qui partage avec la Chine une longue frontière. « La relation entre la Chine et la Russie ne constitue pas de menace pour aucun pays dans le monde. Aucune tierce partie ne pourra semer la discorde ou perturber cette relation », a-t-il assuré. D’après lui, plus le monde devient instable, plus il est impératif pour la Chine et la Russie de faire progresser leur relation. Autre question évoquée lors de cette conférence, c’est la « Belt and Road Initiative » (Bri) ou les Routes de la Soie, ce mégaprojet chinois d’interconnexion avec des infrastructures maritimes, routières, ferroviaires et aéroportuaires. Lancée il y a dix ans, la Bri est accusée de pousser les pays signataires à un endettement insoutenable et intenable. Pour Qi Gang, « le piège de la dette » est causé par la hausse du taux d’intérêt par les États-Unis. « 85 % de la dette des pays en développement est détenu par des créanciers commerciaux et multilatéraux. La Chine a soutenu toutes les initiatives dans les instances comme le G20 pour la réduction de la dette des pays développés. Pour résoudre cette question, il faut agir conjointement et ensemble », a-t-il conseillé. Il a souligné que ce mégaprojet, signé par plus de 100 pays et 30 organisations internationales, a eu des conséquences positives sur les zones concernées. « Le chemin de fer du Laos a permis à ce pays de passer d’un pays enclavé à celui connecté. La ligne ferroviaire Nairobi-Mombassa a donné à ce pays deux points de plus sur le Pib du Kenya. Il en est de même pour d’autres pays qui ont reçu des tonnes de fret via des ports maritimes construits dans le cadre de la Bri », s’est-il félicité. Qi Gang dit aussi accueillir favorablement les autres projets du genre mis en place par d’autres puissances « s’ils ne sont fondés sur un esprit de clivage géopolitique et égoïste ».



Source : https://lesoleil.sn/qi-gang-ministre-chinois-des-a...

