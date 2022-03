Qualification des lions et Stade Me Abdoulaye Wade: Que cachent les éloges de Karim à Macky Sall? Est-ce la magie du football ou la concrétisation de négociations menées ? De Qatar où il se trouve, Karim Wade a félicité publiquement et personnellement le Président Macky Sall pour avoir donné le nom du Stade du Sénégal à Me Abdoulaye Wade. Dans la foulée, l'exilé le plus célèbre du Sénégal a aussi décerné un satisfecit aux Lions du football pour leur qualification à la Coupe du Monde face à l’Égypte.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 06:05 | | 0 commentaire(s)|

L’acte posé par le Secrétaire général national adjoint du PDS, Karim Wade, laisse croire qu’il a évolué dans ses positions par rapport au Président Macky Sall. En effet, pour la première fois depuis son incarcération, sa libération et son exil au Qatar, c'est l'une des rares fois si ce n'est la première qu'il prononce de belles tirades à l'endroit de son "frère", Macky Sall.



Il a toujours affiché un radicalisme jusqu’ici. Il aurait même craché sur une éventuelle amnistie alors que le Président Macky Sall s’est dit ouvert à travers les médias nationaux et internationaux. Réclamant, sans ambages, la révision de son procès.



Pourquoi ce revirement ? Les actes qui seront posés de part et d’autres dans un proche avenir permettront d’éclairer les Sénégalais. En attendant, Karim Wade a l’opportunité de regarder au Qatar l’équipe nationale du Sénégal lors du Mondial. Possible que le Président Macky Sall s’y rende pour soutenir les Lions.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook