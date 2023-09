Qualifications CAN 2024 : les lionnes joueront deux fois contre le Mozambique à Thiès ! Après avoir retrouvé la scène continentale avec une participation à la Coupe d’Afrique des Nations de 2022 au Maroc, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal ne compte pas rester à quais pour la prochaine édition prévue une nouvelle fois au Maroc, en 2024. Les lionnes joueront deux fois contre le Mozambique à Thiès !

Pour ce faire, les joueuses de Mame Moussa Cissé devront d’abord se défaire du Mozambique, à l’occasion du premier tour préliminaire. Et dans cette optique, Safiétou Sagna et ses partenaires auront un immense avantage, celui qui consistera d’accueillir l’équipe mozambicaine dans une double confrontation à Thiès.



Afin d’alléger un peu un calendrier pour le moins serré, la Fédération du Mozambique de football a donc sollicité son homologue sénégalaise pour abriter la manche retour qui devait normalement se jouer à Maputo.



Le match aller se jouera vendredi 22 septembre et la rencontre retour aura lieu trois jours plus tard, soit le 25 septembre au Stade Lat-Dior, toujours à 17 heures.



À noter qu’en cas de qualification à l’issue de cette double confrontation face au Mozambique, le Sénégal défierait au second et dernier tour préliminaire le vainqueur du duel entre l’Egypte et Soudan du Sud. Pas du tout une mince affaire.

