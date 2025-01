Quand Pape Malick Ndour donnait une leçon d’économie au Président Diomaye

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 21:37 | | 0 commentaire(s)|

En 2019, Pape Malick Ndour, Ministre de la Jeunesse et fin analyste économique, s’est illustré par une leçon magistrale destinée au Président Diomaye. À travers des exemples chiffrés et des principes de gestion économique bien établis, il a mis en lumière les enjeux de développement du Sénégal tout en appelant à une meilleure maîtrise des priorités nationales. Une intervention saluée pour sa pertinence et son audace.