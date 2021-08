Quatre personnes écrasées par un camion malien: Le drame vire à une affaire d'Etats Le Ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique qu'un camion malien a percuté ce jour 15 aout 2021 à Kaolack au Sénégal un taxi. L'accident survenu a entraîné mort d'hommes. Ceci est le communiqué du gouvernement malien dont Leral a copie.

La colère des habitants s'est abattue sur des citernes maliennes. Il revient que certains de nos compatriotes ont entrepris une riposte contre des véhicules sénégalais.



Au nom du gouvernement de la République du Mali, le Ministre en appelle au sens de la responsabilité et de la mesure de nos transporteurs et conducteurs.



Le Ministre appelle assure que les contacts sont pris avec les autorités sénégalaises pour faire toute la lumière sur ces graves incidents qui n'honorent pas les excellentes relations de fraternité et d'amitié entre nos deux pays.



Le Ministre des Transports et des Infrastructures sait pouvoir compter sur l'esprit de compréhension de nos compatriotes.



Bamako, 15 août 2021 !

