Quatrième épouse d'Ahmed Khalifa Niasse: Voici Yacine Sèye, visage d'ange, tête d'oeuf ! Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 15:00 | | 0 commentaire(s)| Pour ne pas avouer qu'avec son union avec Sokhna Oumou Sy Dabakh consacrait celle-ci comme cinquième épouse, Ahmed Khalifa Niasse avait soigneusement caché son quatrième mariage. Il avait épousé, en effet la dame Yacine Sèye depuis plusieurs mois et lui avait aménagé un appartement des plus luxueux vers Ngor Almadies.

Cette dame, nous dit notre source, en plus d'être gâtée par la nature qui l'a doté d'un corps de rêve et d'un visage d'ange, serait aussi une tête bien pleine. Notre source ne nous cite pas son pedigree mais nous apprend que c'est une dame d'une certaine culture, qui sait où elle va et où elle pose les pieds.



On la décrit même comme quelqu'une de sublime et d'une remarquable ouverture d'esprit. C'est sans doute ce qui a séduit le mollah qui n'a pas hésité à l'épouser mais, dans le plus grand secret. Un secret qui ne pouvait être gardé bien longtemps car les témoins racontent l'événement à leurs proches et, de proche en proche la presse finit par être au parfum.









Dakarposte





