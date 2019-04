Qui est Bousso Khadidiatou Mamadou

Bousso Khadidiatou Mamadou est économiste-planificateur/Conseiller en Organisation



-En novembre 2016, elle fait une formation en Communication sur les indicateurs statistiques en matière de Développement, Inwent Centre for Economic, Environmental and Social Statistics, Bonn (Allemagne).

-En décembre 2002, elle obtient son diplôme d’Ingénieur en Planification Economique et Gestion des Organisations à l'ENEA (Ecole Nationale d'Economie Appliquée) de Dakar (Sénégal)

-Depuis 2012, elle est Conseiller Technique, Coordonnatrice de la Cellule de Communication au ministère de l’Economie et des Finances. Mais auparavant, elle a eu à occuper le poste de chef du Bureau de l’Information et de la Communication (BIC) au ministère du Plan, du Développement Durable et de la Coopération Internationale.



A noter qu'elle a également été Conseillère Technique chargée de la Communication, chargée des questions d’IEC du 6ème Programme d’assistance de l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population)



En 2004, elle est nommée Chargée d’organisation à la Direction Communication et Marketing à la Présidence de la République du Sénégal : Agence chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux.



Elle a aussi fait partie de l'équipe ayant mis en place le Groupe Futurs Médias



Voici une liste parmi d'autres fonctions qu'elle a eu à occuper jusqu'ici :



- Présidente de la Commission Communication du Groupe Consultatif pour le Sénégal

- Responsable de la diffusion de la duplication et de la distribution de la Documentation du Groupe Consultatif pour le Sénégal ;

- Prend part depuis 2007 aux Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du FMI, de la BAD, de BID en tant qu’Expert ;

-- Prend part depuis 2004 aux Assemblées annuelles des Nations Unies pour le Développement Durable et les OMD ;

- Membre de la Coalition Nationale sur les OMD (Présidente du Groupe de Travail Sectoriel Communication) ;

- Membre de la Commission Nationale de Développement Durable ;

- Membre de la Cellule de Communication de 14ème biennale de Dakar ;

- Membre de la Commission Communication du 11ème Sommet de l’OCI ;

- Membre de la Cellule d’information et de Communication de l’Etat



Elle s'active dans la protection de l'enfance puisqu'elle a été Secrétaire Générale de l’Association les Rayons de l’Enfance, association à but non lucratif pour la lutte contre les pires formes de travail des enfants.