Qui représentera la coalition Benno Bokk Yaakaar à la Présidentielle 2024 ? Bientôt une réponse ! À quelques jours de la Présidentielle de 2024, le suspense demeure quant à l'identité du candidat qui représentera la coalition Benno Bokk Yaakaar. Depuis l'annonce de la non-candidature du président Macky Sall, plusieurs personnalités émergent comme prétendants sérieux pour le poste.



Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2023 à 01:36 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les noms qui circulent, on retrouve notamment celui du Premier ministre Amadou Ba, du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre de l'Agriculture Aly Ngouille Ndiaye, voire de l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne.



Lors de son intervention au "Grand jury", Marwane Ben Yahmed, directeur de publication de "Jeune Afrique", a placé l'actuel Premier ministre, Amadou Ba, en tête des prétendants. Selon lui, Amadou Ba bénéficie d'une solide expérience en finances et en affaires étrangères, d'un réseau étendu, et jouit d'une notoriété tant au Sénégal qu'à l'international.



Cependant, opter pour Amadou Ba pourrait générer des tensions au sein du parti présidentiel. Certains puristes lui reprochent d'être arrivé tardivement et de ne pas s'être suffisamment engagé auparavant, notamment lors des élections de 2012 et pendant la période difficile que Macky Sall a traversée face à Abdoulaye Wade.



Malgré tout, Marwane Ben Yahmed n'écarte pas la possibilité de voir Boun Abdallah Dionne se profiler comme un sérieux candidat. Ce dernier a accompagné le président Macky Sall pendant une longue période, occupant les fonctions de chef de cabinet, de Premier ministre et de secrétaire général à la présidence pendant plus de cinq ans.



Quoi qu'il en soit, il semble évident que le président souhaite que le candidat provienne de l'Alliance pour la République (APR) plutôt que de Benno Bokk Yaakaar.



Bien que la liste des prétendants semble se limiter à ces quatre noms, Marwane Ben Yahmed souligne qu'une surprise n'est jamais exclue en politique.



Le temps presse, et dans quelques jours, le nom du représentant de la coalition au pouvoir sera dévoilé. La Présidentielle de 2024 s'annonce donc riche en enjeux et en rebondissements pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. WhatsApp Audio 2023-07-23 at 16.18.49.mpeg (1.42 Mo)



