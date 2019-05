Quotidien "L’Observateur": Alioune Badara Fall limogé et remplacé par Pape Samba Diarra

Alioune Badara Fall n'est plus Directeur de publication du quotidien de Futurs Médias "L'Observateur". ABF comme l’appelle ses intimes a été limogé et remplacé par Pape Samba Diarra qu’il avait succédé en janvier 2013.

Pape Samba Diarra va assurer outre la fonction de Directeur de Publication de «L’Observateur», la supervision des contenus éditoriaux du Groupe Futurs Médias. Il prend fonction à compter de ce 1e juin 2019.

Quant à Alioune Badara Fall, il a été nommé Directeur du nouveau magazine du groupe Futurs Médias.





