REGROUPEMENT EN FRANCE : LES LIONS ONT REJOINT LA TANIERE Seuls Abdou Diallo et Abdoulaye Seck étaient absents Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2024 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|





48 heures après avoir dévoilé sa liste de 31 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Gabon (le 22 mars) et le Bénin (le 26 mars), le sélectionneur national Aliou Cissé compte déjà 29 joueurs dans son effectif. Pour ce lundi, premier jour de regroupement, seuls Abdou Diallo et Abdoulaye Seck ne répondaient pas présent.



Ismaïla Sarr, Formose Mendy, Mikayil Ngor Faye, Bamba Dieng, Lamine Camara, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Mory Diaw, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, Dion Lopy, Pathé Ciss, Pape Guèye, Ismail Jakobs, Rassoul Ndiaye, Pape Matar Sarr, Cheikhou Kouyaté, Arona Sanganté, Moussa Niakhaté, Habib Diallo, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Seydou Sano, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Guèye, Seny Dieng, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Amara Diouf, étaient les premiers à rejoindre le rassemblement en vue des matchs opposant le Sénégal au Gabon et au Bénin les 22 et 26 mars 2024. La tanière n'affiche cependant pas les 100%. Abdou Diallo et Abdoulaye Seck n'avaient pas rejoint leurs coéquipiers pour la préparation de la journée Fifa.

Les Lions ont donc pu tenir un premier galop d'entraînement hier à Amiens. Le programme se poursuivra ce mardi avec la séance prévue dans l'après-midi.



Le groupe réaménagé



Aliou Cissé, a été contraint de procéder à deux changements dans son groupe, officialisés ce dimanche soir par la Fédération sénégalaise de football (Fsf).

Comme pressenti depuis la veille, l'instance a acté le forfait du milieu de terrain de la RS Berkane, Mamadou Lamine Camara, remplacé par le jeune défenseur central du FC Barcelone, Mikayil Ngor Faye, 19 ans. “Je ne me suis pas rétabli de ma blessure. J’aurais bien aimé rejoindre la Tanière après ma première convocation en équipe nationale A, mais Dieu en a décidé ainsi. Je remercie le coach et son staff et je reste entièrement disponible pour l’équipe nationale. La prochaine fois sera la bonne. Je suis de tout cœur avec l’équipe et je souhaite qu’on remporte, avec brio, ces deux matchs amicaux”, a écrit le blessé sur ses réseaux sociaux.

En outre, le latéral gauche Fodé-Ballo Touré a lui aussi renoncé. Et le milieu de terrain Rassoul Ndiaye (Le Havre) a été appelé en renfort pour le remplacer. Devenu international U23 sénégalais en septembre 2022, l'ancien Sochalien fête lui aussi sa première convocation chez les A.

Avec aussi les binationaux Habib Diarra (milieu de terrain, Strasbourg), et Arouna Sanganté (défenseur central, Le Havre), l'ex-international U20 Seydou Sano (Al-Gharafa/Qatar) et Amara Diouf (Génération Foot), qui compte une cape mais n'a encore jamais évolué avec la vraie équipe A, ce sont ainsi pas moins de six nouveaux visages qui vont prendre part à ce rassemblement.





-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-



AROUNA SANGANTE REAGI A SA PREMIERE CONVOCATION

« C’est une convocation que j’attendais depuis ; j’étais frustré »,



Arouna Sangante est convoqué en sélection nationale du Sénégal pour les matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin les 22 et 26 mars 2024. Longtemps espérée, le défenseur du Havre AC accueille avec joie cette première convocation chez les Lions de la Téranga.



Vendredi dernier, Aliou Cissé a rendue publique sa liste pour les Journées Fifa de ce mois de mars. Le technicien sénégalais a fait appel à cinq nouvelles têtes parmi lesquelles on retrouve Arouna Sangante. Plusieurs fois cité proche de la tanière des Lions de la Téranga, le défenseur du Havre AC a enfin décroché sa première sélection en équipe nationale du Sénégal. Un appel longtemps désiré par le joueur de 21 ans. Celui-ci l’a d’ailleurs indiqué lors de sa réaction après la présentation de la liste d’Aliou Cissé.

« C’est une convocation que j’attendais depuis. Je ne l’avais pas eue avant, donc j’étais un peu frustré. Mais je savais qu’il fallait que je travaille, et j’ai continué à travailler. Je me disais que ça allait peut-être prendre du temps et qu’il fallait être patient, a d’abord expliqué le joueur du Havre AC. Je suis très heureux. Aujourd’hui, je suis super content. Je n’ai pas les mots. Maintenant que j’ai fini par être appelé, le plus dur commence », a déclaré Arouna Sangante très joyeux devant la presse française.

Arouna Sangante et l’équipe nationale du Sénégal affrontent le Gabon et le Bénin respectivement les 22 et 26 mars prochains. Ces deux rencontres amicales seront l’occasion pour le défenseur de 21 ans de faire ses débuts sous le maillot des Lions de la Téranga. « J’espère donner le maximum pour ce rassemblement et revenir encore plus fort. Il y a du beau monde et de grands noms. On va appendre », a conclu Arouna Sangante.



-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-



AMARA DIOUF

« Ce n’est pas facile d’être très jeune et de devoir aller jouer avec des grands joueurs… »



Amara Diouf savoure pleinement sa première convocation en sélection nationale du Sénégal. Conscient des défis qui l’attendent dans la cour des grands, le jeune attaquant de Génération Foot est prêt à y aller pour continuer son apprentissage.



Après sa convocation en sélection nationale A’ lors de la 6e journée des éliminatoires de la Can 2023 contre le Rwanda, l’attaquant de 15 ans pose désormais ses valises dans l’équipe dirigée par le coach Aliou Cissé. Quelques jours après l’annonce officielle de sa première convocation chez les Lions de la Téranga, la pépite de Génération Foot s’est prononcé.

L’attaquant de l’Académie Génération Foot ne cache pas sa joie de rejoindre la bande de Sadio Mané. « Avant tout, je remercie le Bon Dieu. Je suis très content de figurer dans cette liste. J’étais tellement content quand j’ai su que j’allais partir en sélection. Je peux dire que ça fait partie des plus beaux jours de ma vie », a déclaré joyeusement et fièrement Amara Diouf au micro de Génération Foot TV.

A 15 ans, Amara Diouf est actuellement le plus jeune joueur de l’équipe nationale A des Lions de la Téranga de toute l’histoire du Sénégal. Il a ainsi détrôné Pape Matar Sarr. Un réel exploit, mais également un réel challenge. « Ce n’est pas facile d’être très jeune et de devoir aller jouer avec des grands joueurs que tu avais l’habitude de regarder jouer à la télé. C’est un gros défi. Là, je compte y aller pour continuer mon apprentissage et gagner en expérience. Ça servira beaucoup dans ma jeune carrière. C’est un plus », a indiqué Amara Diouf.

« Un bon joueur doit être en mesure de s’adapter à tout milieu. Déjà, ce n’est pas facile d’être avec tes camarades jeunes comme toi et de devoir aller jouer à un niveau plus élevé. L’adaptation est la phase la plus importante dans l’intégration complète d’un joueur », affirme Amara Diouf.







Source : Source : https://www.jotaay.net/REGROUPEMENT-EN-FRANCE-LES-...

Accueil Envoyer à un ami Partager