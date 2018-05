RSE : LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS SOULAGE LES PATIENTS DU SERVICE DERMATOLOGIE D’ARISTIDE LE DANTEC AVEC UN LOT DE MATÉRIEL MÉDICAL DE 15 MILLIONS DE FCFA La Caisse de Dépôts et de Consignations ( CDC ) compte accompagner les différents services étatiques. C’est dans cette optique qu’elle a apporté son appui au service dermatologie de l’hôpital Aristide le Dantec en lot d’équipements estimé à hauteur de 15 millions de fcfa. Une cérémonie sobre qui s’est tenue, ce mardi matin au service dermatologie de le Dantec, sous la présence des autorités de la CDC et de l’hôpital.



Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mai 2018 à 00:59 | | 1 commentaire(s)|

De l’avis du Secrétaire Général de la CDC représentant le DG Aliou Sall, le rôle de cette structure est d’investir les produits des dépôts après les avoir sécuriser. C’est la raison pour laquelle que Khalifa Ababacar Ndao invite, par cette occasion, tous les assujettis qui sont des partenaires par ailleurs à respecter leurs obligations pour leurs permettre d’avoir les moyens nécessaires et suffisants afin de pouvoir subvenir aux besoins des populations.

Le chef de service Dermatologie de l’hôpital Aristide le Dantec, pour sa part, s’est réjoui de cette initiative de la CDC. » Nous recevons ce don avec beaucoup de joie et de satisfaction. Nous saluons ce geste hautement humanitaire. Et nous pensons que ceci va servir d’exemples à toutes les structures étatiques, à toutes les entreprises de ce pays qui doivent jeter un regard dans les hôpitaux et se tournaient vers les malades et leurs apportaient un soutien aussi bien en matériel médical, en médicaments ou encore en mobilier… », a expliqué le Pr. Suzanne Niang.



Cet appui de la CDC, d’après le chef de service dermato, va soulager les difficultés rencontrées dans la prise en charge des malades. Selon elle, » ce lot de matériel composé d’armoires de vestiaires, de tables de chevets, de tables à manger…, entre autres, va améliorer considérablement le cadre de vie des patients ». En outre, ajoute le Pr. Niang, sur les 20 lits de son service, il y’a en moyenne 250 hospitalisations et 7000 consultations chaque année.



Venu témoigné de son contentement des avancées significatives de ce service hospitalo-universitaire, le Dr. Mame Thierno dieng, par ailleurs ministre de l’environnement et du développement durable a magnifié l’aide de la CDC. Se réclamant un pur produit de ce service, car y ayant fait tout son cursus, s’engage dans cette oeuvre afin de lever tous les obstacles.

Pour rappel, la CDC est un établissement public à caractère spécial. Sa principale mission est, d’abord, de sécuriser tout ce qui est dépôts et consignations; ensuite, d’investir dans l’intérêt général sur les produits de ces derniers.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook