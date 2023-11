REVIVEZ le math Sénégal 4 vs 0 Soudan du Sud Rédigé par leral.net le Samedi 18 Novembre 2023 à 22:43 | | 0 commentaire(s)|

Aliou Cissé a misé sur Lamine Camara pour pallier l’absence de Nampalys Mendy dans le milieu des Lions face au Soudan du Sud pour le compte de la première journée de la poule B des éliminatoires du mondial 2026. C’est la première titularisation du pensionnaire de Metz dans le onze des Lions. Gana Guèye est aussi titulaire dans l’entrejeu avec Papa Matar Sarr.





Source : Mondial-2026/Qualifs : Doublé de Sadio sur pénalty, premier but de Lamine Camara avec les Lions et ouverture du score avec Pape Mactar Sarr.Source : https://www.jotaay.net/REVIVEZ-le-math-Senegal-4-v...

