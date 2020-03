RIPOSTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Le Ministre Oumar GUEYE outille les districts de Rufisque, Diamniadio et Sangalkam

En sa qualité de président du comité départemental de gestion des épidémies, le préfet du département de Rufisque Monsieur Serigne Babacar KAne a réceptionné ce mardi 2020 un important lot de matériels sanitaires venant du ministre des collectivités territoriales du développement et de l’aménagement des territoires, Monsieur Oumar Gueye coordonnateur de Benno Book Yaakar, par ailleurs maire de la commune de SangalKam.



Cette remise de matériels a été faite en présence du président du conseil départemental de Rufisque l’honorable député Monsieur Souleymane Ndoye, de Monsieur Mamadou Diop le premier adjoint au maire de SangalKam, le chef de Cabinet du ministre Monsieur Gana Gana Ndoye entres autres responsables.



Cet appui vient renforcer le plan de riposte mis en œuvre par le chef de l’Etat Monsieur Macky Sall pour freiner le Covid 19. Rufisque a déjà enregistré deux cas testés positif au coronavirus.







