Radiation de Sonko des listes électorales : Les premiers éléments de l’audience au Tribunal de Grande Instance de Dakar

Les avocats sont revenus sur la radiation, la notification de la radiation. Selon les avocats, la loi est violée par l’État du Sénégal pour éliminer un candidat à la présidentielle. Ils appellent le juge à mettre un terme à l’injustice, à l’illégalité et le non-respect des droits civiles et politiques de leur client par l’’État du Sénégal.



À en croire toujours les robes noires, l’État du Sénégal n’a pas respecté les procédures de la radiation de Ousmane Sonko et les procédures de sa notification.



Me Étienne Ndione a même dit que Sonko n’a pas reçu la lettre de radiation.



En face des conseils de l’opposant, l’Agent judiciaire de l’État et les avocats de l’État sont attendus pour porter la réplique.



Juste souligner qu’en plus des robes noires et du public, les leaders de Yewwi et du F2 sont présents dans la salle d’audience pour apporter leur soutien à leur allié.