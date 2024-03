Ramadan 2024 : La commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit, ce lundi 11 mars

La Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire se réunira le lundi 11 Mars 2024 dans les locaux de la RTS correspondant au 29ème jour du mois de SHÄABANE marquant la fin du mois de BARAXLUO et déterminant le Ier jour du mois RAMADAN (KOOR). la Commission invite tous les musulmans à observer avec elle l'apparition du croissant lunaire et de lui communiquer le résultat par téléphone la Commission invite tous les musulmans à

numéros ci-après.



• 33 849 12 48

33 822 48 68

• 77 630 01 83

Le Coordonnateur