Ramadan à Diourbel: les Baye Fall perpétuent la tradition du « Ndogou » Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

La communauté Baye Fall offre, chaque vendredi du mois de Ramadan, un repas « Ndogou » pour la coupure du jeûne chez le guide Serigne Amdy Khady Fall. Les mets sont préparés au quartier Cheikh Ibrahima Fall de Diourbel par les disciples Baye Fall venus de toutes les régions du pays, et ensuite distribués aux différentes familles […] La communauté Baye Fall offre, chaque vendredi du mois de Ramadan, un repas « Ndogou » pour la coupure du jeûne chez le guide Serigne Amdy Khady Fall. Les mets sont préparés au quartier Cheikh Ibrahima Fall de Diourbel par les disciples Baye Fall venus de toutes les régions du pays, et ensuite distribués aux différentes familles religieuses de Touba et de Diourbel.

@Infos et images: Assane SOW/Le Soleil



Source : Source : https://lesoleil.sn/ramadan-a-diourbel-les-baye-fa...

Accueil Envoyer à un ami Partager