Ramadan et canicule à Kaolack : les populations comme au seuil de… « l’enfer » Depuis une semaine à Kaloack, les journées sont péniblement très longues où une vague de chaleur exceptionnelle s’est abattue sur les populations avec des températures vacillant entre 40 et 45°C à l’ombre.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023

« Le Témoin » relève une période de canicule particulièrement éprouvante puisqu’elle coïncide avec le mois du ramadan. Un reporter du quotidien « Le Témoin » en mission à Kaolack a dû anticiper son retour sur Dakar tout en jurant que les « Saloum Saloum » vivent au seuil de…l’enfer.



Sur place, il a également constaté que des personnes du 3e âge à la santé fragile ont migré vers Dakar pour pouvoir fuir la chaleur et achever leur mois de ramadan dans la presqu’ile du Cap-Vert où il fait bon vivre, respirer et jeuner en toute fraicheur.



La bonne affaire, pendant ce temps à Kaolack, nous le journal, est que les vendeurs de glace ou marchands de « chaleur » se frottent les mains ! Pour preuve, le sachet de glace se vend à 500 Cfa alors qu’il coutait 100 Cfa. A prendre ou à mourir de déshydratation.



