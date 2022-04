Ramadan et chantiers : maçons, carreleurs et électriciens, dans l'enfer de l'ouvrage Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Avril 2022 à 18:06 | | 0 commentaire(s)| Maçons, carreleurs et électriciens font partie des travailleurs qui endurent un véritable calvaire en cette période de Ramadan. Malgré la fatigue, ils maintiennent toujours le cap. Ils sont obligés de venir travailler tôt pour finir assez tôt, respectant ainsi et malgré tout, le quantum horaire.



