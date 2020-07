Rappel à Dieu de Balla Sidibé membre fondateur de l’orchestra Baobab !

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 14:52 | | 0 commentaire(s)|

La musique sénégalaise en deuil. Le chanteur et musicien sénégalais Balla Sidibé, un des fondateurs du groupe mythique Orchestra Baobab, est décédé ce mercredi à Dakar.

La rédaction de Leral s'incline devant la mémoire du disparu et présente ses condoléances à la famille éplorée.

