Rappel à Dieu du Khalife général des mourides : L’Eglise salue la mémoire "d’une grande figure empreinte de simplicité…"

L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a présenté les condoléances de l'Eglise catholique à la communauté mouride, suite au rappel à Dieu du Khalife, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. « C’est une grande figure qui s’en va. Une figure empreinte de simplicité, un homme de Dieu retiré du monde qui nous aura laissé les souvenirs de son sourire très accueillant », a exprimé le chef de l’Eglise catholique du Sénégal.



« J’ai eu la joie d’aller le saluer, il y a presqu’un an, en janvier 2017. C’était pour lui dire merci pour le geste d’attention qu’il avait eu envers moi et la communauté chrétienne », a ajouté le religieux lors d’une déclaration à la Rts. Dans la foulée, l’Eveque de Dakar annonce qu’une délégation conduite par Monseigneur André Guèye, président de la conférence épiscopale chargée du dialogue islamo-chrétien, va se rendre très prochainement à Touba. « Nous assurons la communauté de notre communion dans la prière et nous demandons le Seigneur d’accueillir son servir dans son humilité et sa simplicité auprès de lui. Que désormais, il fasse parti de tous ceux qui intercède pour nous auprès de Dieu, pour que nous continuons notre chemin jusqu’au jour où Dieu voudra bien que nous le rejoignons », prie-t-il.