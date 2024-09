Rappel à Dieu du Professeur Amadou Makhtar MBOW: L'Apr s'incline devant la mémoire du défunt

« C’est avec tristesse et consternation que nous avons appris le rappel à Dieu du Professeur Amadou Makhtar MBOW, ce jour 24 septembre 2024.



Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (SEN) s’incline avec émotion devant sa mémoire, salue avec respect son parcours élogieux, ses engagements déterminés ainsi que sa contribution inestimable à l’indépendance du Sénégal, à la construction des institutions républicaines et à la consolidation de notre démocratie.

Le Secrétariat Exécutif National de l’APR (SEN) magnifie ses qualités de patriarche sage, d’homme d’État avéré, d’homme de paix de dialogue et de consensus, qui a toujours été d’une très grande disponibilité chaque fois que le Sénégal a fait appel à son leadership, notamment à deux moments charnières qui ont marqué l’histoire récente de notre pays.



En effet, Président du Comité des Assises nationales, il a conduit avec brio les travaux de réflexion et de mise en œuvre de cet art sénégalais du Dialogue. Dès son accession à la magistrature suprême, le Président Macky Sall avait confié au Président Mbow, à travers la Commission de Réforme des Institutions (CNRI), la mission essentielle de réfléchir sur l’architecture institutionnelle du Sénégal et la modernisation de la démocratie.



Le rapport de la CNRI qui contenait des propositions pertinentes et innovantes ont nourri les réformes audacieuses du Président Sall, allant dans le sens de doter notre pays d’institutions fortes, notamment à travers la révision de la Constitution en mars 2016.



Le SEN voudrait enfin saluer le Diplomate émérite, le Professeur Amadou Makhtar Mbow, premier africain à diriger une organisation du système des Nations Unies, l’UNESCO. Le Président Mbow, représentait ce que le Sénégal avait de meilleur à offrir au monde. Grâce des personnalités comme le Professeur Amadou Makhtar Mbow, le prestige et la crédibilité du Sénégal sur la scène internationale n’ont jamais fait défaut.



C’est donc un hommage bien mérité que le Président lui a rendu en donnant son nom à l’université sis à Diamniadio (Université Amadou Makhtar Mbow) parce qu’il aura marqué à jamais son siècle et l’histoire du Sénégal.



Avec son rappel à Dieu, le Sénégal vient de perdre un digne fils, un modèle et une référence.

Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (SEN) présente ses condoléances attristées à sa famille, à la nation sénégalaise toute entière



Puisse Allah l’accueillir en son Paradis éternel. »



Fait à Dakar, 24 septembre 2024

Le Secrétariat Exécutif National.