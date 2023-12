Rapport Itie/ Industrie extractive: 242,30 milliards FCfa affectés au budget de l’Etat en 2022

« Le Rapport 2022 met en évidence une contribution du secteur extractif d’un montant total de 275,33 milliards FCFA (443,278 millions USD), dont 242,30 milliards affectés au budget de l’Etat. Ce qui porte la contribution globale du secteur extractif au budget de l’Etat du Sénégal à 6,85% », a-t-elle faits avoir dans son allocution.

« Aussi, les vingt-six (26) entreprises pétrolières et minières prises en compte dans le périmètre de réconciliation ont employé 8 977 personnes en 2022. La majorité de ces effectifs (soit 95,2%) était des nationaux », a ajouté le Pr. Seck.



A l’en croire, la masse salariale globale déclarée était de 120,005 milliards de FCFA : dont 100,884 milliards de FCFA pour le secteur minier et 19,120 milliards de FCFA pour le secteur des hydrocarbures. Le Rapport ITIE 2022 relève également que les entreprises pétrolières et minières incluses ont déclaré un montant global de plus de 2034 milliards de FCFA payé aux fournisseurs en 2022, dont 728 milliards aux entreprises nationales.



D'après Le Soleil.sn, elle a, par ailleurs, admis que cette proportion bien qu’étant en progression doit être améliorée. « Pour cette raison, et pour une meilleure prise en compte des politiques relatives au Contenu local, l’Administrateur indépendant recommande que le Comité national de Suivi du Contenu Local (CNSCL) soit intégré dans le Périmètre de réconciliation ITIE. Il s’agira également de soutenir activement le renforcement des capacités de production locales », a soutenu Awa Marie Coll-Seck.