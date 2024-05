Rapport de l’Ofnac: Cheikh Bara Ndiaye devient l'avocat des Hémodialyses et fait des révélations suite au rapport de l'ofnac Si l’on en croit à Cheikh Bara Ndiaye, chroniqueur réputé, ce sont des mal intentionnés qui ont orchestré cette campagne de diabolisation contre Carrefour Médical en se focalisant uniquement sur les accusations d’antan du sieur Diallo, aujourd’hui décédé et qui portaient sur une supposée surfacturation des Kits d’hémodialyse. Or, dans ses conclusions et recommandations, l’OFNAC, après vérification et audition n’a retenu aucune charge contre Carrefour Médical, encore moins contre CCBM. Ce dernier, d’ailleurs, n’évolue pas dans ce secteur.de la santé.

Cheikh Bara Ndiaye considère que les motivations d’une telle campagne de dénigrement est l’expression d’une concurrence déloyale orchestrée par des concurrents tapis dans l’ombre que les nombreuses réalisations et actions de Carrefour Médical n’enchantent guère. Car ce dernier est une menace pour leurs propres intérêts. Ces réalisations avaient lui ont valu les félicitations de Monsieur le Président Abdoulaye Wade qui saluait son rôle dans la rationalisation de la dépense en hémodialyse à travers l’installation de centrales de production d’oxygène sur le site des hôpitaux, qui auparavant.



D’après le journal Point Actu, ces installations ont permis à l’ETAT de faire une économie budgétaire cumulé à dix milliards et une autonomisation réussie dans la production d’oxygène médical par et pour les hôpitaux, avec Il s’y ajoute que Carrefour Médical au aussi réussi une diminution du prix du Kit de dialyse qui est passé en 2011 de 65 000 Francs à 39 000 francs et aujourd’hui à 35 000 F, ce qui a permis au Président Macky SALL de rendre la dialyse gratuite.



Par ailleurs, la mise à disposition des générateurs de dialyse dans les différents hôpitaux publics, a permis l’accès et la décentralisation de la dialyse sur toute l’étendu du territoire. Ces réalisations et actions avaient un goût amer du côté de la concurrence qui se voyait dorénavant privé d’une manne financière au profit de la nation. C’est ce qui explique l’acharnement caractérisé entre autres, les nombreuses actions judiciaires contre cette entreprise, pour juste l’anéantir et le freiner dans sa vision de révolutionner le secteur médical avec des réalisations innovantes et adaptées au monde actuel.



Fort de ce constat, le chroniqueur Cheikh Bara Ndiaye, chef religieux par ailleurs, déclare que Carrefour Médical est une entreprise citoyenne et patriotique qui est à encourager et à protéger du fait de ses importantes réalisations dans le domaine de l’oxygène médical et de la dialyse. Le véritable combat que tout le monde doit mener est que l’Etat prenne en charge tous les malades d’insuffisants rénaux.



A ce jour, les machines disponibles au nombre de 700 ne traitent que 1000, alors qu’elles peuvent aller jusqu’à 3600 soit un gap de 2600, faute de personnel. Ainsi, ces patients sont exposés à la mort sous le regard complice de l’Etat.



