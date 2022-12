Rapport de la Cour des Comptes : Un semblant d’acharnement sur Moustapha Diop

Rien que l’omission de son titre de ministre dans le rapport, est un indicateur de taille de l’acharnement qu’il subit de la part des enquêteurs, qui lui dénient même son titre ministériel pour l’enfoncer. Invité à l’émission Rfm Matin, l’honorable député Pape Djibril Fall s’est prononcé sur la confrontation entre le ministre de la Microfinance de l’époque et les contrôleurs de la Cour des Comptes, pour se désoler que les enquêteurs aient agi avec légèreté, omettant de commettre les réponses du ministre et son Dage, mieux, en réduisant le ministre du gouvernement à une autorité lambda pour saper sa crédibilité.



Est-ce qu’il y a un différend ou un climat de confrontation ou d’acharnement des magistrats de la Cour des comptes envers le ministre Moustapha Diop ? Tout porte à le croire. En tout cas, cela n’a pas été une surprise pour le titulaire du département ministériel de l’Industrie, d’être cité le rapport de la gestion des fonds de riposte contre la Covid et pour la solidarité. Pour cause, les mêmes enquêteurs ont commis les mêmes maladresses à son encontre, alors qu’il dirigeait un autre département ministériel.



Pourtant, dans les éléments précis du rapport en question, aucune réponse apportée par le ministre Moustapha Diop et pourtant, sur toutes les interpellations, des justificatifs et éléments de preuve, ont été mis à la disposition des enquêteurs, selon une source interne du ministère de l’Industrie.



D’après "Kritik", dans les faits, depuis son entrée dans le gouvernement, audité à plusieurs reprises, les rapports ont toujours conforté la bonne tenue de gestion du maire de Louga. Avec cette affaire qui met en cause le ministre et son Dage, c’est la suite d’un acharnement continu des enquêteurs, selon plusieurs sources, qui expliquent qu’après l’épisode malheureux du rapport 2015 au ministère de la Microfinance, pilotée à cette époque par le ministre Moustapha Diop, lesdits enquêteurs avaient juré, en vain, d’avoir la peau du ministre.