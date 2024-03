Rareté du liquide précieux qui dure : Daraa Aynoumady Diaga crie au secours de eau potable… Tribune En effet, ce Daara qui abrite plusieurs jeunes disciples du Coran rencontre un sérieux problème pour se procurer de l’eau, cette précieuse denrée qui s’avère être une source de vie. Un hic qui ne laisse pas indifférent Serigne Malick Niang, fils d’El Hadji Assane Niang, père fondateur et par ailleurs le responsable du fonctionnement général du Daaraa.

«On est à presque plus de 300 élèves actuellement. Le village est confronté à un manque criard d’eau potable, car les forages qui nous alimentent en eau, l’un en est tombé en panne depuis quelque temps alors qu’il était à la charge de ravitailler en eau plus de 11 villages environnants», a-t-il fait savoir.



Avant d’ajouter : «ce village qui ravitaille de l’eau à ses voisins grâce au forage est indispensable de faire sa mission qu’il prévoit». Ainsi, Serigne Malick Niang de souligner que le Daara Aynoumady Diaga, est l’un berceau de l’école coranique dans le département de Malem Hodar, chose qui se justifie par le nombre pléthorique de talibés ayant maîtrisé le Saint Coran et sont passés par le récital du Coran chaque année. Il renseigne en d’autres termes que ces derniers sont logés, nourris et enseignés dans des conditions inconfortables ; d’où l’aspect phénoménal du manque d’eau potable



Serigne Malick Niang, porte-parole du Daara a fait appel à l’ensemble du territoire sénégalais, en particulier les bonnes volontés à travers un téléthon, de venir massivement participer à la réparation du forage.



Selon lui, « Wakhfoulil Lahi» est la définition par essence donnée par Malick Niang, pour dire que le bienfait envers son prochain n’est jamais perdu, d’autant plus qu’il s’agit des jeunes talibés qui apprennent en outre à maîtriser le Coran, qui perpétuent les paroles de Dieu. «On veut que ce Daraa bénéficie d’un forage qui lui est propre, car on habite au fin fond du village. Au-delà de l’aspect vital, on veut faire de l’agriculture pour s’approvisionner et générer des revenus pour le Darraa», at-il martelé



De rappeler que le Daraa Aynoumady Diaga est gratuitement mis à la disposition du village et des alentours sans demander aucun sou aux parents des talibés ; avant de conclure que le maire de la commune, du nom de Dame Lô, est venu faire l’état des lieux pour faire le constat ; mais on sait bien que la procédure du gouvernement prend des lenteurs, c’est pour cela qu’on a décidé de procéder à un téléthon pour collecter 100 millions Cfa et entamer la construction du forage.



