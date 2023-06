Rassemblement du Frapp prévu demain : le préfet de Dakar dit non et explique pourquoi ! Le Front pour la Révolution Anti-Impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) avait annoncé en début de semaine, un rassemblement ce weekend pour protester contre Manifestation de Frapp contre la séquestration de Sonko, la suspension du signal de Walf. Dans une lettre réponse datée d’hier, le préfet de Dakar a sorti un arrêté portant interdiction de cette activité, expliquant les raisons de cette décision….

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

Vu la lettre d'information du 12 juin 2023, Mor Talla Tine, le préfet du département de Dakar décidé : « Est interdit le rassemblement projeté le samedi 17 juin 2023, de 15 heures à 19 heures, au terrain des HLM Grand Yoff sis en face du stade Léopold Sédar Senghor, par Messieurs Ousmane Wade, Aliou Gérard Koita et Souleymane Gueye, au nom d'une structure dénommée « Front pour la Révolution Anti-Impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) ».



Evoquant les motifs, l’arrêté relève « des risques de troubles à l'ordre public; une risque de débordement et de sabotage des biens publics et privés, mais aussi une entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».



Le Commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera, conclut-il.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook