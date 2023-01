Réajustement tarifaire de l’électricité/ Papa Demba Bitèye, DG Senelec: « La hausse ne concerne pas les 1 159 146 millions de clients de la tranche sociale» Le réajustement tarifaire décidé par la société nationale d’électricité (Senelec) devrait permettre à l’Etat de faire une économie de 99,7 milliards de francs CFA, destinée à mieux soutenir la tranche la plus nécessiteuse. L’annonce a été faite par le directeur général, Papa Mademba Bitèye, lors de son face-à-face avec la presse.

«Nous avions une subvention uniforme, faisant que, plus on consommait, plus on bénéficiait de cette subvention sociale. Sur la base de ce constat, il fallait opérer un rééquilibrage nécessaire. Ces nouvelles mesures n’impacteront pas les clients les plus vulnérables et qui constituent 61% de la clientèle de la Senelec», a-t-il dit dans des propos repris par l’Agence de presse sénégalaise.



A en croire, Pape Mademba Bitèye, cette catégorie dite tranche sociale comprend 1 million 159 mille 146 clients, dont la consommation maximale ne dépasse pas 150 kilowattheures (kwh). «La réorientation de la subvention quelle reçoit de l’Etat va permettre de faire une économie de 99,7 milliards de F Cfa», a-t-il dit.



D’après Aps, il a rappelé que la société qu’il dirige deux catégories de clients : «des clients domestiques (basse tension) et les clients professionnels (industriels), dont la majorité est abonnée à la basse et à la moyenne tension, et une minorité à la haute tension».



