Réalisations et projets à Pire : quand les témoignages et remerciements convergent vers Ndoye Bane le Maire Natif de cette localité, il était porteur d’espoir et sa vision l’a conduit à diriger Pire. D’abord avec une priorité pour la santé, les routes , voies et infrastructures prioritaires, aujourd’hui les réalisations et projets en cours qu’il porte force l’admiration des populations pour Ndoye Bane, le Maire. C’est ainsi qu’issus des chefs de villages, imams et chefs ou mères de familles, les témoignages et remerciements convergent vers lui…Car Pire se modernise...

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 02:40 | | 0 commentaire(s)|





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook