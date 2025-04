Rebeuss débordée : l’administration met fin aux visites de Farba Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Farba Ngom/ Rebeuss/ Serigne Ndong Comme chaque jeudi, Farba Ngom continue de recevoir la visite de ses proches, amis, militants et sympathisants. Hier encore, le maire des Agnam a enregistré un afflux record de visiteurs à la prison de Rebeuss. D'après le journal Les Échos, de nombreuses personnes, parmi lesquelles des amis, des partisans, des curieux et surtout des notables, se sont rendues cette semaine à la Maison d'arrêt de Rebeuss pour manifester leur soutien et leur solidarité envers Farba Ngom en cette période éprouvante. La semaine dernière, Serigne Moustapha Lakram Mbacké s'y est également déplacé afin d'apporter ses prières et son soutien moral au député-maire toujours en détention. Face à cette affluence grandissante aux abords de la prison, l'administration pénitentiaire a été contrainte de suspendre les visites, selon le quotidien.



Source : Source : https://atlanticactu.com/rebeuss-debordee-ladminis...

