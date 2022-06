Rebeuss: "kasso diomboul keneu", les témoignages émouvants des familles qui magnifient l'acte

En ce lundi 13 juin 2022, l'administration pénitentiaire a, comme annoncé, permis aux familles des détenus d'apporter les repas, ce qui a été apprécié à juste titre par ces dernières. Les parents qui ont accepté de témoigner ont magnifié l'acte et estiment que les conditions sont améliorées et que leurs protégés n'ont plus de soucis, surtout en ce qui concerne l'alimentation.