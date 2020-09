Reboisement au Sénégal : le ministre de l’environnement obtient le soutien de l’ONCAV

www.dakaractu.com

La direction des eaux et forêts et l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) ont signé un protocole cet après-midi pour un accompagnement de l’organisation dirigée par Amadou Kane dans la campagne de reboisement initiée par le ministère de l’environnement et du développement durable. Le ministre qui compte faire le tour du Sénégal dans ce cadre avait lancé un appel à la jeunesse pour l’accompagner. Avec cette réponse à son invite de l’ONCAV qui compte plus de 7600 ASC, le ministre de l’environnement, compte ainsi un soutien de taille.Source : https://www.dakaractu.com/Reboisement-au-Senegal-l...