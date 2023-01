Rebondissement dans l’affaire du trafic de passeports de service : des autorités de l’Etat activement recherchés Du neuf dans l’affaire du trafic de passeports démantelé par la Dic et pour laquelle sept personnes ont été arrêtées, dont la juriste Kh. Tandiang en service à l’Asepex désignée comme le cerveau des faussaires des passeports de service. senenews.com

Rappelons que les mis en cause ont été interpellés dans l’enceinte de l’ambassade des Etats-Unis à Dakar où ils étaient partis pour leur visa afin de participer à un forum.



Des autorités de l’Etat impliqués dans le trafic et le frère de Khardiata Tandiang sont activement recherchés par la Dic, rapporte L’Obs.



Signalons que le ministère des Affaires étrangères a annulé tous les passeports de service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022 à la suite de la découverte d’un réseau de trafic de passeports.



Plusieurs passeports concernés par cette mesure ont été rendus, indique le journal qui ne donne pas le nombre exact de passeports de services restitués.



