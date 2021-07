Rebondissement dans le contentieux 2STv-GFM : Ndiaga Ndour(tfm) arrêté par la gendarmerie La machine s’emballe. Moins d’un mois après la sortie du patron de la 2S TV, El Hadji Ndiaye, accusant celui de la TFM, Youssou Ndour, et son jeune frère Ndiaga, de piratage de fréquences sur satellites, la gendarmerie a posé de premiers actes sur la base de son enquête.

Selon des informations obtenues par Emedia, Ndiaga Ndour, frère du célèbre chanteur mais également Directeur de la télévision du groupe Futurs Médias, est présentement arrêté et placé en garde à vue à la Brigade de Recherches de la Gendarmerie (Faidherbe). Ndiaga Ndour avait, une première fois, été entendu le mercredi, 2 juin dernier, tout comme son frère, Bouba Ndour, Directeur des programmes de la télévision. D’autres auditions avaient également été faites dans le cadre de l’enquête.



Le 21 juin dernier, dans une sortie médiatique en marge de la fête de la musique et de l’anniversaire du lancement de sa chaine de télé, El Hadji Ndiaye révélait qu’un système frauduleux de piratage avait été mis en place à ses dépens. Il accusait nommément Ndiaga Ndour d’avoir piraté ses fréquences et de naviguer illégalement sur le satellite.



Ce, depuis 2018. Ce piratage lui aurait ainsi valu des pertes d’images lors de plusieurs grands événements que sa chaîne comptait diffuser en direct. C’est ainsi qu’il avait déposé, au début du mois de juin, une plainte contre X devant le procureur.



Pour que lumière soit faite sur cette affaire, El hadj Ndiaye avait aussi appelé les autorités compétentes à faire leur travail, estimant que c’est une affaire de cybercriminalité. Avec cette première arrestation, il remporte une première bataille qui devrait permettre de faire éclater la vérité dans cette affaire...



Nos multiples tentatives de joindre les responsables du Groupe Futurs Médias sont restées vaines.



