Récépissés des associations d'homosexuels : ces détails qui bétonnent les preuves brandis par de Mame Matar Gueye (documents) Après le dément du ministre Aly Ngouille Ndiaye, Mame Matar Gueye a publié samedi une liste de 3 associations sur les 16 détenteurs qui seraient détenteurs d’un récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur. En fouillant dans les archives de l’Onu, nous nous sommes procurés d’un document qui confirme ses « éléments de preuves ». En effet, les mêmes associations avec un autre du nom de ADAMA avaient cosigné en octobre 2013 une contribution adressé au Conseil des Droits de l’Homme de l’Onu, lors de l’examen périodique universel du Sénégal. Dans le document, elles avaient fait un sévère réquisitoire contre l’Etat du Sénégal, les religieux et la presse.



Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 13:20















Par ailleurs, une autre association dénommée “Tous pour un”, qui a pignon sur rue dans un quartier de Dakar, utilise régulièrement la plateforme « africa gay rights » dont il est membre pour dénigrer la presse et les religieux sénégalais.

