Réchauffement pour la Présidentielle de 2024 : Guedji Diouf mobilise pour la victoire du Président Macky En perspective de l’élection présidentielle de 2024, des jeunes leaders du département de Mbour ont organisé, à la salle de l’école EBOA, une assemblée générale sous la houlette de Guedji Diouf. L’objectif de la réunion a tourné autour de trois axes que sont l’information, la dénomination et divers. Ppour la Présidentielle de 2024, Guedji Diouf mobilise pour la victoire du Président Macky

A cet effet, l’occasion a été pour Guedji Diouf de rappeler le but de ladite rencontre qui, selon lui, porte sur la mise en place d’un cadre unitaire des jeunes du département de Mbour constituant une force politique pour accompagner le Président de la République, Macky Sall.



«Cette idée est née d’une concertation de jeunes leaders du département de Mbour. Le but est de rassembler toutes les forces vives du département qui épousent la vision du Chef de l’Etat. Mbour a été toujours le grenier politique du Président de la République, Macky Sall. Mais nous notons un constat amer sur la régression de l’électorat favorisé par un manque de d’organisation et d’animation du parti au niveau de la base», a souligné Guedji Diouf.



Pour ce dernier, il urge de créer, selon lui, une dynamique unitaire des jeunesses du département de Mbour pour le triomphe du Chef de l’Etat. Concernant le deuxième point abordé, diverses propositions ont été soulevées dont l’initiative a été saluée.



A cet effet, un comité ad Hoc va être mis en place pour discuter des propositions soulevées, mais aussi épiloguer sur les programmes et les activités à mener pour une dynamique de jeunesse forte et incontournable au sein du département de Mbour.

