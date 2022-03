Reconstitution de la famille libérale : Rewmi favorable aux retrouvailles Plus le temps passe, plus le puzzle des retrouvailles de la famille libérale semble prendre forme. Macky Sall a baptisé le stade de Diamniadio du nom de Abdoulaye Wade, Doudou Wade considère que le chef de l’Apr pose des jalons tandis que Abdou Mbow soutient que le rapprochement entre Libéraux ne doit surprendre personne. Le parti Rewmi de Idrissa Seck est aussi dans la même dynamique.

A la question, le parti de Idrissa Seck pousse-t-il pour des réunifications des fils politiques de Me Abdoulaye Wade ? Yankhoba Diattara a répondu au cours du Grand jury de la Rfm : «C’est une conviction forte du Président Wade mais aussi de ses fils, en l’occurrence de Macky Sall, Idrissa Seck et Pape Diop, qui ne cessent de théoriser ces retrouvailles. Je pense que ce seraient des retrouvailles de raison qu’autre chose, et tout le monde y travaille.»



Est-ce que Karim Wade va vous rejoindre dans cette dynamique ? «C’est notre souhait», a enchaîné M. Diattara qui considère Wade-fils comme le cadet de la famille libérale.



«Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte politique où les grands rassemblements doivent s’imposer compte tenu d’un monde assez agité, instable. Je pense que les pays qui sauront se mettre dans une posture d’unité nationale, seront les pays à même de faire face aux crises exogènes. De ce point de vue, aller à des retrouvailles de la famille libérale s’impose.»



