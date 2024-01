Recouvrement des recettes budgétaires : Plus de 2206 milliards de FCFA recouvrées en 2023 par la DGID

« Les réalisations en 2023 se chiffrent à 2206 milliards de Fcfa. Quand on compare les réalisations de 2022, la Dgid a connu une progression de 141,2 milliards en valeur absolue soit 7% en valeur relative », a expliqué la directrice du recouvrement. Pour expliquer ce niveau de performance, Yama Kouyaté Diaby cite des facteurs de performance .

Elle souligne que le Sénégal a atteint un taux de croissance 4,7% en 2022 qui a permis au niveau de la Dgid d’avoir au niveau de la ligne Impôts sur les Sociétés un glissement positif de 56,9 milliards de FCfa par rapport à 2022 soit une progression de 19.2%.



Elle cite le taux de conformité banque aux taxes sur biens et services qui de 97% et qui s’est traduit par une augmentation des recettes sur cette ligne de 5,7% en valeur relative. « Si nous prenons même certaines lignes d’impôt comme la taxe d’usage de la route, la taxe sur les activités financières, la taxe spécifique sur les produits pétroliers nous avons des taux de conformité de 100%. Ce sont des entreprises qui sont logées à la direction des grandes entreprises », a fait savoir la directrice du recouvrement de la Dgid.



Autres facteurs de performance, elle énumère les efforts de service. En ce qui concerne le recouvrement sur les prises en charge, elle informe que la Dgid fait 188 milliards de recouvrement sur les titres de perception qui sont émis.



Comme facteur de performance, elle note également le management qui est axé sur l’atteinte du Pact (plan d’actions à court terme pour la mobilisation des recettes).



Au titre des facteurs défavorables, la directrice du recouvrement cite le taux de croissance qui se stabilise à 4,7% alors que les prévisions de la loi de finance initiale faisaient état de 5,3%. Il y a aussi le report des premiers barils de pétrole dont l’impact était estimé à 30,2 milliards de fcfa.

Il y a aussi selon la directrice du recouvrement de la Dgid, le maintien des mesures de soutien contre la vie chère estimées 57 milliards de fcfa notamment le renoncement de la Tva sur la farine.

