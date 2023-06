Recrutement dans la fonction publique : A Kolda, très déçue la jeunesse «déchire» la liste

En effet, «sur 1060 candidats figurant sur cette liste publiée par la Commission nationale de recrutement des agents de l’État, une seule personne est originaire de Kolda», a relevé, avec amertume, ce jeune responsable politique koldois, par ailleurs, membre de la Cojer et du secrétariat exécutif du Conseil national de la jeunesse.



Il poursuit : «Cela est inadmissible. Les koldois ne l’accepteront pas». C’est pourquoi, il invite le président de la République à rectifier le tir dans les meilleurs délais, car «les jeunes koldois ne méritent pas un tel traitement».



«Où est le principe d’équité territoriale ? Où est la justice sociale ?», s’est-il interrogé dans la foulée. Pour Mohamed Kane, c’est la preuve par neuf que «la jeunesse koldoise est en train d’être clochardisée par les politiques».



Pis, «nous avons un manque criard de leadership au niveau central», at-il déploré. Non sans inviter les jeunes koldois à se mobiliser et user de tous les moyens légaux pour mener le combat contre cette forfaiture.



«Nous disons "Non" à cette forfaiture et nous n’excluons pas d’investir les rues dans les prochains jours si rien n’est fait», a-t-il averti.

Tribune