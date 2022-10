Reçu par la famille Oumarienne : les remerciements de Ousmane à Thierno Madani Tall, Ousmane Sonko, a été reçu hier jeudi par la famille Oumarienne et plus particulièrement son Khalife Général. Partageant l’info,sur sa page offielle Faceboook, il a aussi renouvelé ses remerciements que voici à Thierno Madani Tall,

Je remercie très sincèrement le guide Thierno Madani Tall, à qui j’ai rendu une visite de courtoisie hier après-midi, pour son accueil chaleureux.



Après une heure de discussions très agréables et profondes sur beaucoup de sujets, nous avons effectué ensemble la prière de Timis.



Puisse Allah agréer les prières qu’il a formulées pour nous et le Sénégal, et puisse-t-Il encore lui accorder une longue vie de santé et de félicité











