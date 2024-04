Réforme du Franc CFA : Ce qu’en pense Stéphane Séjourné, chef de la diplomatie française

« Concernant le Franc Cfa, je rappelle que la France n’est plus dans la gouvernance ; nous n’y sommes plus. Nous n’avons plus de réserves en France pour garantir la monnaie. Si les États africains se mettent d’accord pour une organisation monétaire spécifique, ils sont souverains pour le faire. Nous voulons bien accompagner ce mouvement. Si les États veulent changer le nom, le symbole, ou encore procéder à une autre organisation, ils ont cette souveraineté », a déclaré M. Séjourné.



Ce dernier s’est en outre félicité des bonnes relations entre Paris et Dakar. « Avec le Sénégal, nos relations sont bonnes. J’ai sollicité les nouvelles autorités pour qu’elles viennent à Paris et moi également, j’irai les rencontrer à Dakar pour une coopération bilatérale soutenue. Le Sénégal est un bon exemple d’alternance démocratique et la France a toujours gardé cet esprit de coopération sincère », a fait savoir le chef de la diplomatie française.

Adou FAYE







Source : Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères a terminé le 8 avril, une tournée africaine à Abidjan. A cette occasion, Stéphane Séjourné a accordé une interview à France 24 et Rfi. Avec ces deux médias français, il a été interpellé sur le Franc Cfa que souhaite réformer le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.Source : https://www.lejecos.com/Reforme-du-Franc-CFA-Ce-qu...

