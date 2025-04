Réformes et baisse des prix de l’électricité : Le KWh passe de 117 à 60 FCfa Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Birame Souleye Diop/ Coût de l’électricité/ Serigne Ndong Le ministre de l’Énergie, du pétrole et des mines, Birame Soulèye Diop, a annoncé une nouvelle majeure concernant l’avenir énergétique du Sénégal. Invité de l’émission EN VERITE sur Radio Sénégal Internationale (RSI) le dimanche 6 avril 2025, il a révélé que, dans le cadre des réformes structurelles en cours, le tarif du kilowattheure (KWh) d’électricité passerait de 117 FCFA à 60 FCFA. Cette diminution du coût du KWh s’inscrit dans une série de réformes profondes visant le secteur énergétique. Birame Soulèye Diop a expliqué que cette réduction résulte d’efforts pour rationaliser la gestion du secteur, optimiser les coûts de production et améliorer l’efficacité des infrastructures. Ces réformes devraient permettre de réduire les inefficacités et les dépenses superflues, contribuant ainsi à une gestion plus performante du secteur.



