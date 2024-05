Refus d'être affecté en Inde : Le Général Kandé prêt à mettre ses galons en jeu, selon des Officiers proches de l’ex-CEMAT Le Témoin - « Gaindé » comme son nom de guerre, le général de brigade Souleymane Kandé, affecté comme attaché militaire à l’Ambassade du Sénégal en Inde, ne souhaite pas quitter le territoire national. Il est décidé à se battre jusqu’au bout, quitte à mettre ses galons en jeu. Selon des officiers qui lui sont proches, l’homme est une véritable tête de mule et subit une humiliation de la part de l’actuel ministre de la Défense, Birame Diop.

Le Général, chef d’Etat-major de l’Armée de Terre, Souleymane Kandé, récemment déchu par un décret du chef de l’État l’affectant comme attaché militaire au sein de l’ambassade du Sénégal en Inde, croit qu’il subit une injustice. A la limite, c’est une «humiliation» selon des officiers proches de lui.



« Le Général Souleymane Kande est un homme de terrain. Un véritable militaire qui a servi sa patrie avec dignité et honneur. Il ne mérite pas cette humiliation. Son rang aurait pu lui permettre d’être nommé au moins au rang d’ambassadeur comme ses prédécesseurs» explique cet officier.



A en croire ce dernier, le Général qu’il connait et avec qui il a partagé le champ de bataille, est un homme teigneux et très têtu.



« Souleymane Kandé est un homme à cheval sur ses convictions. Il est prêt à mettre ses galons en jeu pour ses convictions. Dans cette affaire, il a l’impression de subir une injustice. Ce sont des officiers supérieurs qui ont comploté derrière lui. Le Général est jeune et pourra dans l’avenir être chef d’état-major général des Armées. Son âge le lui permet. Son nomination en tant que chef d’étatmajor de l’Armée de Terre n’a pas plu à tout le monde. Il y a des colonels plus anciens que lui et cela avait créé un malaise au sein des officiers supérieurs de la grande muette », a ajouté notre interlocuteur sous le sceau de l’anonymat.



Règlement de compte du ministre des Forces Armées



Pour la plupart des officiers entendus, l’actuel ministre des Forces Armées, Birame Diop, n’est pas étranger à cette affection du Général Kandé qui ressemblerait plus à un règlement de comptes.



« Lorsque Souleymane Kandé était Comzone au Sud, il y avait un différend entre eux. En tant que chef d’état-major général des Armées, Birame Diop, qui est trop social, craignait des représailles du MFDC sur les populations innocentes. Tandis que Kandé avait l’aval du chef de l’État.



De même, après les opérations de ratissage, l’Armée avait enregistré beaucoup de pertes en vies humaines et en matériels. Ce qui n’était pas du goût de l’ex -chef d’état-major général des Armées de l’époque. Il faut aussi signaler que toute guerre laisse des pertes en vies humaines. Le Général Kandé a fait mieux que ses prédécesseurs. Il n’a laissé aucun poste d’observation aux rebelles contrairement à ses prédécesseurs », poursuit toujours notre interlocuteur.



Toutes choses qui font dire à ce dernier qu’il existe un véritable problème entre les officiers supérieurs sortis des grandes écoles militaires. A en croire cet officier supérieur, l’ex- Cemat va jouer ses cartes à fond pour ne pas se faire piétiner



