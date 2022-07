Refus de signer le mémorandum de «And Samm Jikko Yi » Le démenti ferme de Bokk Gis-Gis Ligeey Le Collectif « And Samm Jikko Yi » reproche à Bby et à Bokk Gis-Gis Liggey de ne pas répondre à son mémorandum présenté aux coalitions engagés dans les élections législatives. Ce que dément catégoriquement la coalition Bokk Gis Gis Liggey qui précise qu’elle n’a pas ni reçu ni vu un quelconque mémorandum.

« And Samm Jikko Yi » a présenté un Mémorandum aux 8 coalitions en lice pour les élections législatives du 31 juillet 2022 La Coalition Nätaange askan Wi a signé sans réserve la charte d’engagement. Bunt-bi a émis une ré- serve sur la peine de mort. Yewwi Askan-wi s’est aussi engagé pour l’essentiel et a émis des réserves sur le contenu et/ou les modalités afférents à certaines questions.



Wallu est d’accord sur la criminalisation de l’homosexualité et la lutte contre l’agenda pro-lgbt. AAR n’a pas signé la charte, mais a envoyé son contrat de législature accompagné d’un texto qui réitère leur disponibilité à échanger sur tout ce qui intéresse le peuple. Poursuivant, And Samm Jikko Yi renseigne que les autres Coalitions n’ont pas répondu (Benno Bokk Yakaar, Bokk Gis-Gis Ligeey).



Cette accusation a fait sortir de ses gongs Bokk Gis Gis Ligeey qui s’est fendu d’une note reprochant au collectif And Sam Jikko Yi de verser dans la politique.



Cette coalition dirigée par Pape Diop très remontée contre la sortie du collectif And Samm Jikko Yi, les accuse d’être des politiciens encagoulés qui travaillent pour Yewwi Askan Wi. Suffisant pour amener Massaly membre de Bokk Gis Gis Liggey à se demander : ‘’Dans quel Sénégal nous sommes ? Ces gens sont des politiciens le matin et le soir ils veulent être de grands musulmans. Personne ne peut nous enseigner comment être musulmans. Il faut savoir raison garder. And Samm Jikko Yi est une association de malfaiteurs. »



Il rembobine : « ces grandes gueules qui essaient de nous faire peur, n’ont qu’à bien se tenir. Il faut faire vivre la religion et non en vivre. Personne ne peut nous tromper ». La coalition Bokk Gis-Gis Liggey annonce une conférence de presse dans les prochains jours pour rétablir la vérité des faits.

Rewmi





