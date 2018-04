Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Refus de visa (SUITE): L'animateur de Sidy Diop et Bass Thioung (Kone yes) bloqués à Dakar Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Avril 2018 à 15:44 | | 0 commentaire(s)| Le consulat de France dit « Kone no « à Bass Thioung pour son visa !!!!!



Le chanteur bassirou diagne dit Bass thioung interdit de tournée par l’ambassade de France qui lui dénie sa qualité d’artiste ainsi que le choriste de sidy DIOP Pape Bara Ka !!!!



Les premières notes de la tournée de sidy Diop sont tombées hier avec son tube coucou snap sans répondant car l’animateur et choriste du groupe étant toujours à dakar sans visa.



Mieux encore le groupe français canal plus a tapissé toutes les rues de dakar de publicité pour sa promotion décodeur avec comme slogan le fameux « kone yes » de l’artiste Bass thioung.le tube qui fait fait danser le tout Dakar.



Le consulat de France à dakar lui dénie sa qualité d’artiste et lui refuse le visa.



Canal plus connu pour son sérieux le lui reconnaît pour mettre autant d’argent dans une campagne publicitaire, donc ces monsieurs du consulat faites du kone yes donc oui aux visas pour que Bass thioung puisse assurer la première partie de la tournée de sidy Diop et que pape Bara réponde à sidy sur scène et surtout que le spectacle continue. il reste plus de 14 dates.



En espérant que l’ambassade de France entende notre appel et que canal plus dise kone yes.

