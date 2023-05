Région de Dakar: Les femmes de Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle vont remettre leur résolution, ce lundi

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 12:12

Après une tournée nationale, des femmes de Benno Bokk Yaakaar et de la grende majorité présidentielle de la région de Dakar, portant Macky comme choix de la continuité, va procèder à la remise de sa résolution, ce lundi.



Une délégation sera conduite par le Ministre d’Etat, en charge du Pse, Dr Cheikh Kanté et la responsable des femmes, Ndèye Marième Badiane.



