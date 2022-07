Région de Diourbel : duel en vue entre Bby et Yewwi-Wallu La région de Diourbel sera surveillée comme du lait sur le feu par les deux grandes coalitions que sont Benno Bokk Yaakaar et Wallu-Yewwi Askan Wi. Avec le symbolisme lié à la commune de Touba Mosquée, toutes les listes souhaiteraient remporter les cinq sièges mis en compétition dans le département de Mbacké.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juillet 2022 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|

Après les régions de Dakar et Thiès, la région de Diourbel compte le plus grand nombre d’électeurs. Ils sont au nombre de 612 857 pour 1399 bureaux de vote et 490 lieux de vote. Le département de Mbacké compte le plus d’électeurs avec 370 534. Il est suivi de Bambey avec 122 310 électeurs et de Diourbel avec 120 013. Le nombre de sièges à remporter est de 9 avec deux députés pour chacun des départements de Diourbel et de Bambey et 5 pour le département de Mbacké.



D’ailleurs, c’est du fait de l’importance du nombre d’électeurs que les têtes de liste ont organisé des manifestations dans la région. Mieux, Benno a repris l’habitude de Me Wade qui, aussi bien opposant que chef de l’Etat, a toujours débuté ses campagnes par Touba Mosquée.



La force de ces deux coalitions réside dans le fait qu’elles ont toutes les deux misé sur des descendants de Serigne Touba. L’autre atout majeur de Benno est Cheikh Bara Gueye, un des mécènes de la communauté. La faiblesse de la coalition au pouvoir outre la vie chère, est le fait qu’entre Macky et le Baol, c’est une histoire de désamour. Cela risque de s’accentuer avec cette vague de maires et de responsables de partis qui ont été débauchés.



S’agissant de l’inter-coalition Yewwi-Wallu, sa grande faiblesse est le fait qu’elle n’a investi que des résidents des communes, oubliant royalement la zone rurale.

Bes Bi







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook