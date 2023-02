Région de Sédhiou: Le Président de la République, Macky Sall en tournée économique du 26 février au 02 mars 2023 Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, effectue une tournée économique à Sédhiou du 26 février au 02 mars 2023. Cette tournée sera notamment marquée par la tenue d’un Conseil présidentiel, d’un Conseil des Ministres et par plusieurs inaugurations comme le Pont de Marsassoum, la Centrale électrique de Tanaff, l’hôpital régional ou encore le Centre de formation professionnelle en foresterie de Bounkiling. Le Chef de l’Etat procédera également, entre autres activités, au lancement des travaux de la boucle du Pakao.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES



 Plus de 165 milliards FCFA investis depuis 2015

Lors du premier Conseil des Ministres délocalisé, tenu le 25 février 2015, les investissements destinés à la réalisation des infrastructures routières dans la région de Sédhiou avaient été évalués à 61,8 milliards FCFA. En 2022, soit sept ans plus tard, l’enveloppe monte à plus de 165 milliards FCFA, soit pratiquement le triple de ce qui a été initialement prévu. Le bilan très satisfaisant des réalisations s’affiche comme suit :

Travaux achevés : 76 milliards 99 millions FCFA ;

Travaux en cours : 31 milliards 882 millions FCFA ;

Travaux en phase de démarrage : 56 milliards 221 millions FCFA.



Dans le sous-secteur des infrastructures, le Gouvernement avait pris deux engagements majeurs à savoir le désenclavement de la région par l’aménagement et le bitumage de la boucle du Boudié et la construction du Pont de Marsassoum. Deux projets qui ont coûté respectivement 38,17 milliards FCFA et 21,9 milliards FCFA. Aujourd’hui, grâce à la vision éclairée de Son Excellence le Président Macky SALL, ces deux vieilles doléances des habitants de Sédhiou ont été satisfaites.



 16 projets achevés pour76 milliards 99 millions FCFA investis



Sur la période allant de 2013 à2022, 16 projets ont été achevés dans le sous-secteur des infrastructures routières dans la région de Sédhiou pour un linéaire de 510,485 Km de routes dont 219 Km de routes revêtues, 291 km de pistes et un pont de 485 mètres linéaires. Des investissements qui ont nécessité un montant global de 76 milliards 99 millions FCFA.



 Deux projets routiers en cours pour 31,8 milliards FCFA



En dehors des chantiers achevés, deux gigantesques projets routiers sont en cours d’exécution dans la région de Sédhiou pour un coût global de 31milliards 882 millions FCFA, sur un linéaire de 84 km. Il s’agit du projet - exécuté à hauteur de 20% - de réhabilitation de la Nationale 4 et du désenclavement des régions du Sud (Section Sénoba– PK40). Un chantier qui s’étend sur un linéaire de 44 Km pour un montant estimé à 15,495 milliards FCFA. Il y a également le projet–exécuté à hauteur de 15% - de réhabilitation de la Nationale 4 et désenclavement des régions du Sud(Section PK 40 –PK 80), qui s’étend sur un linéaire de 40 Km, pour un coût évalué à 16,387 milliards FCFA.



A noter que dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de réhabilitation de la Nationale 4 et Désenclavement des régions du Sud, il est prévu :



La réalisation de voiries dans les communes de Bounkiling et de Médina Wandifa) ;

La formation de 150 jeunes dans le département Bounkiling sur des métiers du BTP, de l’agroalimentaire et du tourisme en vue de leur insertion dans les chantiers du projet.



Les projets routiers en phase de démarrage dans la région de Sédhiou sont au nombre de trois (03)sur un linéaire de 161 km de routes revêtues, 25 km de voiries urbaines et 59 km de pistes pour un coût global de 56,2 milliards FCFA.



A l’horizon 2026, les infrastructures routières dans la région de Sédhiou devraient atteindre un linéaire de730,685 Kmpour un montant global estimé à 180,742 milliards FCFA.



INFRASTRUCTURES SANITAIRES :



Mise en service de l’hôpital régional de Sédhiou



D’une capacité de 150 lits et doté des équipements les plus modernes, l’hôpital régional de Sédhiou est l’une des meilleures illustrations de la vision de Son Excellence le Président Macky SALL. Bâti sur une superficie de 12 000 m², l’établissement est de niveau 2. Il dispose de services spécialisés et d’un plateau technique aptes à garantir aux populations de la région et au-delà l’accès à des soins de qualité. Un prestigieux bijou qui a mis un terme à la souffrance des habitants de la région qui parcouraient de longues distances pour trouver un scanner ou une échographie, ou bien pour voir un cardiologue, un orthopédiste, un chirurgien, un dermatologue, etc.



L’hôpital régional de Sédhiou a été réalisé en même temps que ceux de Touba (300 lits), de Kédougou (150 lits) et de Kaffrine (150 lits). Quatre (04) structures de dernière génération, réceptionnées en 2021, qui ont augmenté notre capacité hospitalière avec 750 lits supplémentaires.



Un centre de dialyse ouvert dans la région de Sédhiou en 2021 ;

Un centre de santé et huit postes de santé érigés dans le département de Sédhiou ;

Renforcement du personnel médicalde la région dans le cadre du vaste programme de recrutement exécuté par l’Etat en 2021 ;



Augmentation des lits d’hospitalisation dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19 ;

Renforcement du nombre d’ambulances (environ 25, rien que pour l’année 2020).



AGRICULTURE – ELEVAGE – AQUACULTURE :



100 à 150 projets d’agrégation ciblés sur les filières HVA – élevage ;

11 Fermes agricoles villageoises ;

16 fermes agricoles familiales ;

Domaine agricole communautaire de Séfa (2 000 ha) ;

Pôle aquacole de Sédhiou (capacité annuelle de 180 tonnes)

 Structure : Agence nationale de l’Aquaculture (ANA) ;

 Description : ce pôle vise à promouvoir l’entreprenariat aquacole en mettant à la disposition de privés et GIE des étangs pour exploitation. Il est composé de :40 étangs de 1 000 m2 et 10 de 600 m2 réceptionnés ; une unité de fabrique d’aliment installée ; un local administratif ; un hangar de stockage d’aliments.



 Ambition : production annuelle de 108 tonnes de poisson ;

 Création de 174 emplois ;

 Localisation : Sédhiou, Commune de Diendé.



Agropole sud : 26 porteurs de projets privés accompagnés dans la structuration de leur projet pour générer environ 101 milliards FCFA d’investissements privés et créer 35 000 emplois directs sur cinq ans au niveau des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.



PROGRAMME « XËYU NDAW NI » :



Sur un total de 2 140 emplois créés par l’Etat du Sénégal dans toute la région naturelle de la Casamance dans le cadre du programme « XËYU NDAW NI », la région de Sédhiou a bénéficié de 561 recrutements. Environ 600 millions FCFA ont été mobilisés pour la prise en charge des salaires des jeunes recrutés.



RÉALISATIONS DE LA DER/FJ DANS LA RÉGION DE SÉDHIOU



Accompagnement financier : 6 825 bénéficiaires pour un montant de 3,5 milliards FCFA. Ce qui représente environ 50% de la demande globale qui s’élève à 7,3 milliards FCFA. Les 73% des bénéficiaires de la région ont moins de 35 ans. Les femmes représentent 65% des bénéficiaires.



Accompagnement non financier : 324 entrepreneurs accompagnés et formés dans la région de Sédhiou 86 bénéficiaires immatriculés (NINEA & RCCM)



Les chiffres de la DER par département :



• Sédhiou : 2 160 bénéficiaires, 1,7 milliard injectés

• Bounkiling : 2 713 bénéficiaires pour 1,02 milliard FCFA

• Goudomp : 1 952 bénéficiaires, 726 millions investis



Financement de l’autonomisation nano crédit (montants compris entre 10 000 et 500 000 FCFA)

4 points nano-crédit : 2 dans le département de Bounkiling, 1 à Sédhiou et 1 à Goudomp 19 Organisations représentatives accompagnées et regroupant majoritairement des femmes.



Financement de l’autonomisation micro crédit (montants inférieurs à 1 million) : 2 330 bénéficiaires pour un volume de financement de 650 millions FCFA.



Financement hors autonomisation soutien aux TPE & PME (1 million à 50 millions) : 128 projets pour un volume de financement de 387 millions FCFA.



AUTRES REALISATIONS PHARES



Réhabilitation de l’aéroport de régional de Sédhiou. Un projet qui entre dans le cadre du Programme de Réhabilitation des Aéroports du Sénégal, lancé par le Président Macky SALL, dont le deuxième volet concerne la réhabilitation/reconstruction/construction de 8 aéroports régionaux: Kolda, Podor, Linguère, Bakel, Cap Skirring, Simenti, Sédhiou, et Kaolack.



Réhabilitation de l’aérodrome de Diendé dans le département de Sédhiou (Sud)

Une région bien prise en charge dans la deuxième phase du PUDC qui a mobilisé un budget de 300 milliards FCFA :



- Réalisation de plusieurs kilomètres de pistes ;

- 22 villages électrifiés (PUDC-PUMA);

- Forte amélioration de l’accès à l’eau dans la région et distribution de plusieurs équipements aux femmes.

5 km de voirie finalisés depuis 2018 dans la commune de Sédhiou (PROMOVILLES).

Rénovation du CDEPS de Sédhiou.



DE BELLES PERSPECTIVES POUR LA REGION DE SEDHIOU



Vers la construction d’un lycée scientifique d’excellence à Sédhiou

HABITAT : 50 logements prévus en 2023



Pour l’année 2023, pas moins de cinquante (50) logements seront construits dans les communes de Sédhiou et de Marssassoum, à travers le Fonds pour l’Habitat.La révision des plans de lotissement des communes concernées est en cours et les travaux de construction vont démarrer incessamment.



Avec le même rythme, les autoritésgouvernementales, suivant les instructions de Son Excellence le Président Macky SALL, ont demandé aux autorités administratives de poursuivre l’indentification des cités religieuses pour la réhabilitation de deux lieux saints au cours de l’année 2023 à Sédhiou.



26 milliards FCFA prévus pour l’aménagement de sites touristiques a Sédhiou

L’état du Sénégal va investir 26 milliards FCFA pour l’aménagement de sites touristiques innovants et attractifs dans la région de Sédhiou. Des investissements qui s’inscrivent dans le cadre du programme d’aménagement des sites touristiques et le développement du secteur du tourisme pour la période 2022-2025.En plus, Sédhiou va bientôt abriter une antenne régionale de la SAPCO.



Un stade régional pour un coût de 3, 5 milliards FCFA



Grâce au Programme présidentiel de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives du pays, la région de Sédhiou sera dotée d’un stade digne de son rang, dont le coût est estimé à 3, 5 milliards FCFA.Les travaux de construction de cette importante infrastructure ont été entamés. Un acte fort qui illustre une fois de plus la place de choix qu’occupe Sédhiou dans les priorités de Son Excellence le Président Macky SALL.





