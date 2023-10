Région de Thiès : Plus de 1200 milliards de FCFA investis entre 2014 et 2022

«Les investissements consentis par le Gouvernement du Président Macky Sall dans la région de Thiès entre 2014 et 2022 sont évalués à 1 228 436 020 090 FCFA, soit pratiquement le triple des engagements dégagés lors du Conseil des Ministres décentralisés de 2014. Grâce à ces efforts sans précédent, des résultats historiques ont été enregistrés dans des secteurs aussi stratégiques que l’agriculture, l’élevage, l’énergie, les transports, l’éducation, l’urbanisme, l’industrie et les mines, l’hydraulique, l’artisanat, le sport », informe le Big dans ce numéro consacré à la tournée économique du Premier ministre dans la région.



Au total, ajoute la même source, 56 projets sont aujourd’hui achevés dans la région. Pas moins de 16 autres programmes importants sont en cours, en particulier pour les sous-secteurs de la santé, de l’éducation et de l’énergie.



Le document renseigne que les secteurs des énergies, des infrastructures de transport et des industries et mines occupent la plus grande proportion représentant 87% du montant total, soit respectivement 50,3%, 28,3% et 8,4%. D’autres secteurs comme le tourisme (49 397 806 056 FCFA), l’hydraulique et l’assainissement (35 170 735 925 FCFA) et l’Education (19 005 908 207 FCFA), entre autres, représentent également des parts importantes du volume global.

