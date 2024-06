Règlement Intérieur du Parlement : Yewwi Askan Wi Pointe des Incohérences

Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), menée par Ayib Daffé, se sont exprimés publiquement pour la première fois depuis la victoire du président Bassirou Diomaye Faye. Cette conférence de presse a mis en lumière des préoccupations majeures concernant le règlement intérieur du Parlement, soulignant l'absence de réformes essentielles adoptées en 2019.



Lors de cette déclaration, Daffé a révélé que le règlement intérieur actuellement distribué aux parlementaires est obsolète, ignorant les modifications cruciales apportées par la loi organique de 2019, dont la plus notable est la suppression du poste de Premier ministre. Ces omissions créent des incohérences significatives avec les textes législatifs en vigueur, compromettant la clarté et la transparence nécessaires au bon fonctionnement de l'institution parlementaire.



Ayib Daffé a appelé à une révision immédiate du règlement intérieur pour aligner les procédures parlementaires avec les lois actuelles de la République du Sénégal. Cette demande vise à éliminer toute confusion potentielle et à garantir que le Parlement opère de manière transparente et conforme à la législation.



« Il est impératif de réformer rapidement ces documents pour rétablir la confiance des citoyens dans nos institutions parlementaires », a affirmé Daffé. « La clarté et la transparence dans nos pratiques parlementaires sont cruciales pour une gouvernance efficace et respectueuse des lois de notre République. »



La coalition YAW, qui joue un rôle central dans l'actuel paysage politique, insiste sur l'importance d'une gouvernance conforme aux récentes évolutions législatives, rappelant que la modernisation et la rigueur sont essentielles pour le respect des principes démocratiques au Sénégal.