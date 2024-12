Régulation des médias : le CDEPS défie le ministre de la Communication et lance une campagne internationale Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ CDEPS/ Saliou Ndong Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) continue de s’opposer à l’approche du ministre de la Communication visant à « assainir » le secteur médiatique. Le syndicat de la presse rejette fermement le dernier communiqué du ministère et annonce le lancement d’une vaste campagne de communication à l’échelle […] Sénégal Atlanticactu/ CDEPS/ Saliou Ndong Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) continue de s’opposer à l’approche du ministre de la Communication visant à « assainir » le secteur médiatique. Le syndicat de la presse rejette fermement le dernier communiqué du ministère et annonce le lancement d’une vaste campagne de communication à l’échelle internationale. Cette démarche a pour objectif de dénoncer ce qu’il considère comme des « dérives » du régime actuel. « Le ministre de la Communication fait des amalgames, alors que la loi ne lui confère ni l’autorité ni les compétences pour décider de la légalité d’un média. Toute la confusion vient de là », a affirmé Mamadou Ibra Kane sur RFM, propos relayés par PressAfrik. Il a ajouté : « Le code de la Presse ne parle que d’un simple enregistrement auprès du ministère de la Communication. »



Source : Source : https://atlanticactu.com/regulation-des-medias-le-...

